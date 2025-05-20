Кузбасс наращивает экспорт коксующегося угля через порт Тамань Татьяна АрестоваОтгрузки коксующегося угля из Кузбасса в порт Тамань в апреле показали стремительный рост, став самым динамичным направлением для российского металлургического угля.
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