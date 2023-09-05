Боевик «Айдара»* погиб при установке фугаса недалеко от российских позиций

Боевик подразделения ВСУ «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб при установке самодельного взрывного устройства в районе села Клещеевка в ДНР, сообщил 5 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.