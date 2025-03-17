Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Эрдоган заявил Трампу, что Турция поддерживает его «решительные и прямые инициативы» по прекращению войны в Украине и что Турция продолжит бороться за «справедливый и прочный мир».
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