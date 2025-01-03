Музеи Тверской области приглашают детей и взрослых на мастер-классы, выставки и интерактивные мероприятия

Каникулы всей семьей: музеи Верхневолжья приглашают детей и взрослых на мастер-классы, выставки и интерактивные мероприятия В дни новогодних каникул разнообразную программу для детей и взрослых подготовил Тверской государственный объединённый музей.
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