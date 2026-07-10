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Происшествия

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Ректор Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева принял участие в VII Академических слушаниях

Ректор Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева принял участие в VII Академических слушаниях

Ректор Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева Алексей Александрович Бессонов принял участие в VII Всероссийских Академических слушаниях, посвящённых разработке Дополнительного протокола к Конвенции Организации Объединённых Наций против киберпреступности.

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