Ректор Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева принял участие в VII Академических слушаниях

Ректор Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева Алексей Александрович Бессонов принял участие в VII Всероссийских Академических слушаниях, посвящённых разработке Дополнительного протокола к Конвенции Организации Объединённых Наций против киберпреступности.
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