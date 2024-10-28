Нововведения, которые коснутся россиян с 1 ноября 2024 года

С 1 ноября 2024 года россияне снова могут столкнуться с рядом нововведений, направленных на улучшение некоторых сфер деятельности, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии