Работа тяжёлых огнемётных систем сводит на нет все попытки противника хоть как-то укрыться от термобарических снарядов.
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Работа тяжёлых огнемётных систем сводит на нет все попытки противника хоть как-то укрыться от термобарических снарядов.
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