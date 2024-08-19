Ростовская область! Из-за дронов разгорелся небывалый пожар: трое в реанимации, тушат три поезда

Пожар не могут потушить третий день. Три пожарных поезда тушат нефтебазу. Сообщается, что 18 человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске в Ростовской области, который начался после атаки украинских БПЛА 18 августа, сообщают власти района.