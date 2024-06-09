Муниципальный центр управления создадут в Иркутской области

В Иркутской области создадут муниципальный центр управления. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
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