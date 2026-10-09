Фиксированную выплату к пенсии изменят с февраля 2027 года: сколько составит прибавка

Фиксированную выплату к пенсии изменят с февраля 2027 года: сколько составит прибавкаС февраля 2027 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости превысит 10 тыс.
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И чего раздувать мыльный пузырь из-за копеечной прибавки ?