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Газета.ру

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На левом берегу Киева после взрывов частично пропали свет и вода

На левом берегу Киева после взрывов частично пропали свет и вода

На левом берегу Киева частично пропали свет и вода после взрыва. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

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