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Немцы освистали Рода Стюарта за поддержку Украины

Немцы освистали Рода Стюарта за поддержку Украины

Известный британский певец Род Стюарт был освистан в ходе своего выступления в германском Лейпциге, когда исполнял песню в поддержку Украины, а за его спиной был проецирован украинский флаг и изображение Владимира Зеленского.

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