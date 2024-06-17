Немцы освистали Рода Стюарта за поддержку Украины

Известный британский певец Род Стюарт был освистан в ходе своего выступления в германском Лейпциге, когда исполнял песню в поддержку Украины, а за его спиной был проецирован украинский флаг и изображение Владимира Зеленского.
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