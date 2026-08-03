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Спорт Уик-Энд

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Россия начинает золотой хоровод: наши синхронистки покорили парижский подиум!

Россия начинает золотой хоровод: наши синхронистки покорили парижский подиум!

И вот, наконец, это случилось! В течение нескольких дней выступающим в нейтральном статусе представителям России не удавалось взойти на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

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