Россия начинает золотой хоровод: наши синхронистки покорили парижский подиум!

И вот, наконец, это случилось! В течение нескольких дней выступающим в нейтральном статусе представителям России не удавалось взойти на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.
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