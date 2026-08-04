Пентагон выделил $45,78 млрд на замену оружия для Украины

Американские заводы не успевают с заказами Пентагона на пополнение арсенала США. С 2022 года до марта 2026-го выделено 45,78 миллиарда долларов на замену переданного Украине оружия, но фактические выплаты составили лишь 41% от этой суммы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии