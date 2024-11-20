Рустам Минниханов встретился с Секретарем комитета КПК провинции Сычуань Ван Сяохуэем. Раис республики поблагодарил за прием и отметил, что за последние годы дружественные отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, а Татарстан вносит свой вклад в их укрепление.