Рустам Минниханов встретился с Секретарем комитета КПК провинции Сычуань Ван Сяохуэем. Раис республики поблагодарил за прием и отметил, что за последние годы дружественные отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, а Татарстан вносит свой вклад в их укрепление.
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