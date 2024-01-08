Рынок недвижимости в 2024 году: поиск новых возможностей

По мнению экспертов, в наступившем году застройщики будут более осторожны при формировании своих планов развития и в условиях сокращения спроса станут уделять больше времени поиску конкурентных преимуществ.
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