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Собянин допустил ввод ограничений по COVID-19 в Москве

Собянин допустил ввод ограничений по COVID-19 в Москве

Тем временем в столице ведется розыгрыш девяти квартир среди привившихся от COVID-19. Источник: topnews The post Собянин допустил ввод ограничений по COVID-19 в Москве first appeared on Донбасс Сегодня.

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