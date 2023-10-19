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Посол Павловский: нынешний курс Австралии провоцирует конфликты

Посол Павловский: нынешний курс Австралии провоцирует конфликты

Посол Российской Федерации в Канберре Алексей Павловский заявил, что альянс с Вашингтоном - "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует конфликты.

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