Употребление алкоголя во время крещенских купаний может привести к внезапной смерти

Врач Виталий Холдин посоветовал не употреблять спиртное во время крещенских купаний.В ночь с 18 на 19 января традиционно пройдут крещенские купания, во время которых стоит отказаться от употребления алкоголя.
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