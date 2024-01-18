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Царьград

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Употребление алкоголя во время крещенских купаний может привести к внезапной смерти

Употребление алкоголя во время крещенских купаний может привести к внезапной смерти

Врач Виталий Холдин посоветовал не употреблять спиртное во время крещенских купаний.В ночь с 18 на 19 января традиционно пройдут крещенские купания, во время которых стоит отказаться от употребления алкоголя.

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