Масштабное дорожно-транспортное происшествие на кольцевой автодороге: столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие

На 59-м километре внешнего кольца МКАД произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к серьезным повреждениям нескольких автомобилей, в том числе автомобиля главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу.
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