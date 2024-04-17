Пермский врач отдал мошенникам 6 млн рублей, в том числе золотые монеты и кредитные средства

В полицию обратился 57-летний житель Перми, который стал очередной жертвой мошенников. Злоумышленник позвонил на стационарный телефон матери врача одной из городских больниц и представился следователем краевого СУ СКР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии