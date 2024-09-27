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Царьград

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Вертолёт с бизнесменом и депутатом нашли в болоте: Что произошло с пропавшим под Архангельском бортом?

Вертолёт с бизнесменом и депутатом нашли в болоте: Что произошло с пропавшим под Архангельском бортом?

Вертолёт Robinson 44, где находился депутат городской Думы Архангельска Сергей Сметанин, обнаружен.Ранее стало известно, что вертолёт Robinson, летевший со стороны населённого пункта Бычье в посёлок Карандашевская, внезапно пропал под Архангельском.

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Комментарии
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ГГ
Галина Глушкова
Поехали поохотиться, побраконьерничать, поубивать беззащитных животных. Но господь остановил это беззаконие, божественное и правогосударственное!
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21 час.

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