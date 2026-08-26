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Иран и Оман договорились о распределении доходов от судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман договорились о распределении доходов от судоходства в Ормузском проливе

Тегеран и Маскат вели переговоры примерно месяц и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон, заявил в среду, 26 августа 2026 года, представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

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