"Поезд Победы": Ветераны ВОВ и молодёжь посетили места славы Орловщины

"Поезд Победы" отправился в Орловскую область с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и студентами. Маршрут пройдёт через станции "Залегощь" и "Верховье", где участники почтят память героев у мемориалов, и завершится на обновлённой станции "Русский Брод".
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