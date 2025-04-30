"Поезд Победы": Ветераны ВОВ и молодёжь посетили места славы Орловщины

"Поезд Победы" отправился в Орловскую область с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и студентами. Маршрут пройдёт через станции "Залегощь" и "Верховье", где участники почтят память героев у мемориалов, и завершится на обновлённой станции "Русский Брод".