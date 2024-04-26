В Краснодаре госавтоинспекторы сопроводили в больницу ребенка с травмой головы

К сотрудникам отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Краснодару, оформлявшим дорожно-транспортное происшествие на улице Тургенева, обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля, который сообщил, что в салоне транспортного средства находится его шестилетний сын с травмой головы.