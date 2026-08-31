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В Париже прошел праздник Ганеша с шествием пятиметровой колесницы

В Париже прошел праздник Ганеша с шествием пятиметровой колесницы

Ежегодный праздник в честь индуистского бога Ганеша провели в Париже. Торжество организовал храм Sri Manicka Vinayakar Alayam, который считается крупнейшим индуистским храмом Франции.

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