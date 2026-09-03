Погрузитесь в леденящий душу триллер «Кошмар на ферме Эми Маллис» — историю, где вековые стены старого дома хранят не только семейные воспоминания, но и тайны, способные пробудить самый глубинный страх.
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