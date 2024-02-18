Театр абсурда
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Театр абсурда

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Интересные выводы официальных патриотов

Интересные выводы официальных патриотов

Дилетант о политике Как вам название публикации: "МВФ РАСКРЫЛ РЕАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ РОССИИ: ОТРИЦАТЬ УЖЕ БЕССМЫСЛЕННО"? Мне тоже очень понравилось.

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Комментарии
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Андрей Корпачев
Конечно, зачем Грефу физ-мат школы. Были яйца 60 рублей, стали 160, можно хомячкам рассказывать что подорожали на 40 проЕнтов. И они поверят. Недавно в магазине жертва ЕГЭ пыталась дать мне сдачу больше, чем получила от меня. Калькулятор у нее так показывал. На мое замечание что она должна мне 12 рублей, а не 20ть - она спросила &quot;А как вы догадались?&quot;. Говорю - в уме посчитал. С квадратными глазами спросила - &quot;В смысле в уме???&quot; Детишки грефа...
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