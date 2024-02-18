Интересные выводы официальных патриотов

Андрей Корпачев

Конечно, зачем Грефу физ-мат школы. Были яйца 60 рублей, стали 160, можно хомячкам рассказывать что подорожали на 40 проЕнтов. И они поверят. Недавно в магазине жертва ЕГЭ пыталась дать мне сдачу больше, чем получила от меня. Калькулятор у нее так показывал. На мое замечание что она должна мне 12 рублей, а не 20ть - она спросила "А как вы догадались?". Говорю - в уме посчитал. С квадратными глазами спросила - "В смысле в уме???" Детишки грефа...