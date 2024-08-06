Готовится решающая битва? Герасимов неожиданно посетил войска в зоне СВО

Начальник Генштаба Валерий Герасимов неожиданно посетил войска в зоне СВО. Это породило предположение, что армия России готовится к решающей битве, которая может закончиться взятием крупного города или переломить ход спецоперации.
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