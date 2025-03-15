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Не стоит задирать того, кто сильнее тебя, — Трамп о причинах войны на Украине

Не стоит задирать того, кто сильнее тебя, — Трамп о причинах войны на Украине

Не стоит задираться на того, кто сильно крупнее тебя — выступление Трампа о причинах войны на Украине: «Россия окружила большую группировку украинских солдат (в Курской области), и они находятся в серьезной опасности.

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