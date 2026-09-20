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Новости Липецка

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В Липецкой области сообщили явку на 10 часов утра

В Липецкой области сообщили явку на 10 часов утра

К 10 часам утра в Липецкой области проголосовали уже 40,09% избирателей.В Липецкой области к 10 часам утра явка избирателей составила 40,09%.

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