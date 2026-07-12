"Удар за ударом": НАТО раскрыла планы по массированным атакам на Россию

НАТО работает над развитием высокоточных средств поражения большой дальности. Это означает, что в ближайшие месяцы и годы мы закупим огромное количество боеприпасов, которые позволят нам наносить удары снова и снова.
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