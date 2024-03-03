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Задержанного в Петербурге музыканта Санбоя отпустили из полиции

Задержанного в Петербурге музыканта Санбоя отпустили из полиции

Telegram-канал "Двач" сообщает, что задержанный во время концерта в САнкт-Петербурге легендарный российский музыкант из Смоленской области Пророк Санбой (настоящее имя Геннадий Чернецов) отпущен из полиции .

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