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Мощные взрывы гремят в Киеве, более ста «Гераней» выбивают объекты врага, точечные ракетные удары по Украине на сегодня, 10 января

Мощные взрывы гремят в Киеве, более ста «Гераней» выбивают объекты врага, точечные ракетные удары по Украине на сегодня, 10 января

Мощные взрывы гремят в Киеве, более ста «Гераней» выбивают объекты врага, точечные ракетные удары по Украине на сегодня, 10 января Юлия СоколоваМассированный налет «Гераней» в ночь на 10 января.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Пока серьёзных предпосылок к концу войны нет
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