Обход проверил дворы вдоль Петровско-Разумовского проезда

В субботу, 26 октября, руководство управы Савеловского района, совместно с сотрудниками ГБУ «Жилищник Савеловского района» и участием жителей района провело очередной субботний обход по запланированному маршруту.
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