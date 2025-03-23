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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айкел набрал 1+3 в матче с «Детройтом» и достиг отметки 600 очков в НХЛ. У него 86 баллов в 68 играх в сезоне – делит 5-е место в гонке бомбардиров

Форвард «Вегаса» отметился 4 (1+3) баллами за результативность в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (6:3) и был признан второй звездой встречи.

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