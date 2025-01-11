Следком: в Ялте школьника избили сверстники

В Ялте следователи детально изучат драку школьников.«Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя Крыма», - такая новость появилась в телеграм-канале Следкома.
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