Опрос: Верите, что Макс Ферстаппен уйдет из Red Bull Racing?Getty Images / Red Bull Content PoolСлухи о том, что Макс Ферстаппен может покинуть Red Bull Racing на фоне скандала вокруг Кристиана Хорнера, не утихают.
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