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Перевоспитание: кто кого?

Перевоспитание: кто кого?

Всё, пора было предпринять что-то радикальное. Доводы и увещеванья не работали. Пятнадцатилетняя недоросль окончательно погрязла в трясине модных трендов, интернета, техник макияжа, стильных шмоток и легкомысленного отношения к жизни.

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