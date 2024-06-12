Перевоспитание: кто кого?

Всё, пора было предпринять что-то радикальное. Доводы и увещеванья не работали. Пятнадцатилетняя недоросль окончательно погрязла в трясине модных трендов, интернета, техник макияжа, стильных шмоток и легкомысленного отношения к жизни.
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