Новый расчет для топливного рынка: зачем в России хотят повысить индикативные цены на бензин и дизель Елена ГалицкаяПравительство России предложило скорректировать параметры топливного демпфера — механизма, который уже несколько лет используется для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.