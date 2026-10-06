Новый расчет для топливного рынка: зачем в России хотят повысить индикативные цены на бензин и дизель Елена ГалицкаяПравительство России предложило скорректировать параметры топливного демпфера — механизма, который уже несколько лет используется для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.
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