Названы самые вредные напитки для зубов

Красивая улыбка, беленькие зубки — это всё, конечно, хорошо, но даже если вас природа с рождения наградила идеальным цветом зубной эмали, со временем она всё равно темнеет, а всё из-за нашей любви к разным напиткам.
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