"Крот" СБУ из Центробанка: Агентесса украинской "Службы безпеки" 12 лет сливала секреты и финансировала убийц русских

Какие там "вопросы"... Сам ЦБ отделён от государства и подлежит Нью-Йоркской юрисдикции. На руководящих должностях многих отделов (с невообразимым объёмом информации, содержащей гостайну) сидят граждане НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ, с некоторыми из которых мы ВОЮЕМ. Какие, к лешему «проверки»…

Я Вас умоляю... Какие вопросы могут быть к службе безопасности филиала МВФ, которым является ЦБ РФ? Вы ещё скажите, что Набиуллина, которая училась в США рулить финансами России служит России.

Александр Ляшенко

Гена, долбоеб ты законченный, почему?А не ты ли Александр Пятнистый этот долбоеб ты конченный?Возомнил себя Богом, раздаёшь печеньки,засранец, с 47 летним стажем.Глянь в окно, и определи на свой хрюкальник, какой строй за окном.Ты ещё к Пугачёвой доебись насчёт её зарплаты, он же по твоему, вообще ртом зарабатывает, как и её пугалкин, обсирая сраным ртом Россию.Ты же взялся здесь бороться с курьерами.Им платят хозяева а не государство.Вот где бы тебе порыться?