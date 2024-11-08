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  • Светлана Ефименко
    🤢🤣🤯Никакого гражданс...
  • Светлана Ефименко
    ОНИ ТАКОЙ "МИЛОСТИ" НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА! ТЕМ БОЛЕЕ ОТ НАРОДА НАМ ПЕРЕБЕЖЧИКИ НЕ НУЖНЫ ОНИ УЖ...Никакого гражданс...

"Крот" СБУ из Центробанка: Агентесса украинской "Службы безпеки" 12 лет сливала секреты и финансировала убийц русских

"Крот" СБУ из Центробанка: Агентесса украинской "Службы безпеки" 12 лет сливала секреты и финансировала убийц русских

Коллаж Царьграда В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор 36-летней Елене Поповой — теперь уже бывшей сотруднице ЦБ России — главного кредитно-финансового регулятора страны, которая долгие годы, будучи завербованной сначала Службой безопасности Украины, а потом и западными спецслужбами, сливала ценную информацию "за бугор" и спонсировала ВСУ.

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Комментарии
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И
Искандер
Какие там &quot;вопросы&quot;... Сам ЦБ отделён от государства и подлежит Нью-Йоркской юрисдикции. На руководящих должностях многих отделов (с невообразимым объёмом информации, содержащей гостайну) сидят граждане НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ, с некоторыми из которых мы ВОЮЕМ. Какие, к лешему «проверки»…
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6 час.
Борис Леонтьев
Я Вас умоляю... Какие вопросы могут быть к службе безопасности филиала МВФ, которым является ЦБ РФ? Вы ещё скажите, что Набиуллина, которая училась в США рулить финансами России служит России.
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6 час.
Александр Ляшенко
Гена, долбоеб ты законченный, почему?А не ты ли Александр Пятнистый этот долбоеб ты конченный?Возомнил себя Богом, раздаёшь печеньки,засранец, с 47 летним стажем.Глянь в окно, и определи на свой хрюкальник, какой строй за окном.Ты ещё к Пугачёвой доебись насчёт её зарплаты, он же по твоему, вообще ртом зарабатывает, как и её пугалкин, обсирая сраным ртом Россию.Ты же взялся здесь бороться с курьерами.Им платят хозяева а не государство.Вот где бы тебе порыться?
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2 час.

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