Боец ВС РФ рассказал про уничтожение первого F-16: «Старый нелетающий хлам»

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. На Украине погиб первый пилот F-16. Почему американские истребители, переданные ВСУ, не стали для них «супер-оружием», «ФедералПресс» рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.
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