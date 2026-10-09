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Балканский капкан для «Рыбаря». Чем обернётся задержание российского военного журналиста в Черногории?

Балканский капкан для «Рыбаря». Чем обернётся задержание российского военного журналиста в Черногории?

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали в Черногории. Операцию провели полиция и Агентство национальной безопасности в Ризане.

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