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Муратбек Касымбай о бое Махачев – Оливейра: «Чарльз до последней секунды будет опасным»

Боец ММА Муратбек Касымбай сделал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры, на кону которого будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе: «Считаю небольшим фаворитом Махачева.

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