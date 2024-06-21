Просто взбили сгущенку с орехами и французский десерт уже на столе: делаем без траты времени на выпечку

Вкусный французский десерт легко приготовить и без выпечки. достаточно взбить сгущенку с орехами. Получается изысканное лакомство, которое можно приготовить за несколько минут и насладиться его насыщенным вкусом.
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