В России планируют запустить полноценный аналог Apple Pay в 2025 году

Российские банки работают над новым механизмом оплаты покупок через Bluetooth. «Сбер» планирует запустить такой сервис уже во второй половине 2025 года, сообщил «Известиям» старший вице-президент банка Дмитрий Малых.
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