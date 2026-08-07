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Бойцы ВС РФ взяли в кольцо поселок Красноярское и зачистили его от ВСУ

Бойцы ВС РФ взяли в кольцо поселок Красноярское и зачистили его от ВСУ

Александр Река/ТАСС Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 78-го отдельного полка беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" освободили поселок Красноярское в ДНР.

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