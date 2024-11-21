Роспотребнадзор не допустил в продажу 5,5 млн БАД с запрещенными веществами

Global Look Press/Ingram Images Оператор государственной системы маркировки "Честный знак" по требованию Роспотребнадзора приостановил возможность розничной продажи биологически активных добавок к пище (БАД), которые содержат запрещенные при производстве такой продукции вещества симетикон и мелатонин, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве.