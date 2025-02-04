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Зоя Палямар не смогла оспорить решение эстонского суда о лишении ее вида на жительство

Зоя Палямар не смогла оспорить решение эстонского суда о лишении ее вида на жительство

Административный суд в Таллинне отказал Зое Палямар в удовлетворении жалобы на решение Департамента полиции и погранохраны (PPA) о лишении ее права проживания в Эстонии и десятилетнем отказе в доступе в страны Шенгенского соглашения.

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